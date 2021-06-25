Spor Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarı
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Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarı

Trabzonspor ve Çaykur Rizespor kulüpleri arasında geçtiğimiz yıllarda yaşanan sorunlar, yerini dostluk ve kardeşlik görüntülerine bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ve Çaykur Rizespor arasında dostluk rüzgarı
Trabzonspor ve Rizespor için yemekte buluştular

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, uzun süredir Trabzonspor ve Rizespor arasında yaşanan olumsuzluklardan, duyduğu rahatsızlığın üzerinde durmuş ve iki akraba şehir vurgusu yapmıştı. Hacıkerimoğlu’nun bu çağrısı, her iki şehrin taraftar grupları, siyasileri, STK’ları ve vatandaşları tarafından da büyük destek gördü.

Trabzon’da TFF Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu’nun misafiri olan MHP il başkanlarının gündeminde de Çaykur Rizespor ve Trabzonspor kardeşliği vardı.

Trabzon'da yemekte buluştular

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, MHP Trabzon Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ayar, MHP Rize İl Teşkilat Başkanı Mahmut Demet ve Rize ile Trabzon şehrinin değerli iş insanları Oktay Seymenoğlu ve Ali Şevki Çakıroğlu Trabzon’da yemekte buluştu.

  • Rize İl Başkanı İhsan Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Başkanım Birol Gür, Trabzon İl Başkanım Sn. Bekir Sıtkı Tarım bey ile beraber TFF Yönetim Kurulu Üyesi , kıymetli hemşerimiz Sn. Mustafa Hacıkerimoğlu Bey'in misafiri olduk. Çaykur Rizespor ve Trabzonspor kardeşliğini konuştuk. İki akraba şehrin birliği var olsun" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor ve Rizespor için yemekte buluştular
Trabzonspor ve Rizespor için yemekte buluştular
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