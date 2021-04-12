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Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı piyangosu: 12 milyon euro

Trabzonspor'un 17.5 milyon euro karşılığında Lille'e sattığı Yusuf Yazıcı'nın Arsenal'a transfer olma ihtimali bulunuyor. Bordo-mavililer, bu satıştan pay alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspora Yusuf Yazıcı piyangosu: 12 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel bonservis değeri 20 milyon euro.

Fransa’nın Lille ekibinde gösterdiği performansla bir çok Avrupa kulübünün radarına giren Yusuf Yazıcı için Arsenal iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig’in köklü takımlarından Arsenal’in bir süredir milli futbolcuyu takip ettiği ve sezon sonunda takımlarına katmak istediği yazıldı.

60 milyon euroya satılabilir

Trabzonspor’un Lille satışından 17.5 milyon euro kazandığı Yusuf Yazıcı’dan sözleşmede bulunan bir sonraki satıştan pay maddesi bulunuyor. Fransız ekibinin yüksek bir ücret karşılığında milli oyuncuyu satmayı düşündüğü bilgisi verilen haberde, yaklaşık 60 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedildi.

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12 milyon euro kazanacak

Eğer transfer bu rakama gerçekleşirse Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’dan kasasına yaklaşık 12 milyon euro daha koyacak.

  • Bu sezon toplamda 36 kez Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, 14 gol ve 5 asistle oynadı. Milli oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.

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