SÜPER LİG

Trabzonspor'da Milli Dayanışma Kampanyası'na tam kadro destek

Bordo-mavili takımda kaptan Jose Sosa, takımdaki yabancı futbolcular olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulunacaklarını açıkladı ve pası Abdulkadir Parmak'a attı.

Haber Merkezi AA
Trabzonsporlu futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya desteği sürüyor

Trabzonsporlu futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya desteği sürüyor

Trabzonspor'da ilk olarak kampanyayı başlatarak maaşının yarısını bağışlayacağına açıklayan Abdülkadir Ömür, dayanışma pasını Uğurcan Çakır'a attı.

Kaleci Uğurcan Çakır'ın da maaşının yüzde 20'sini bağışladıktan sonra dayanışma pasını attığı kaptan Jose Sosa, yabancı oyuncular olarak kampanyaya yardımda bulunacaklarını açıkladı.

Jose Sosa, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Uğurcan'ın attığı dayanışma pasını Trabzonspor'un yabancı futbolcuları adına alıyorum ve kendi ülkelerimize de yaptığımız gibi bize her zaman büyük bir sevgi gösteren Türk halkına da yardımda bulunuyoruz ve pası Hüseyin Türkmen'e atıyoruz" ifadesini kullandı.

Sosa'nın dayanışma pasının ardından da Hüseyin Türkmen de maaşının yüzde 30'unu bağışlayacağını açıklayarak pası Abdulkadir Parmak'a attı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Cengiz Ünder'den 'Evde Kal' paylaşımı
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.