SÜPER LİG

Trabzonspor'da Sörloth sevinci yaşanıyor

Ayağından kapsül zedelenmesi bulunması nedeniyle zaman zaman meydana gelen ağırlarından dolayı arkadaşlarından ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Alexander Sörloth, takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Haber Merkezi İHA
Sörloth, 19 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Sörloth, 19 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Fotoğraf: IHA

Trabzonspor, 12 Haziran Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

Sörloth takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’e verilen arada izin alarak 7 Nisan’da ülkesi Norveç’e gitmişti. 22 Nisan’da Trabzon’a dönenen başarılı futbolcu, yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs’ta takıma katılmıştı. Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan Sörloth’un zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verilmişti. Takımdan ayrı olarak kendisine verilen program dahilinde çalışan Norveçli, arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı. Bordo-mavililerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında yer alan 24 yaşındaki oyuncunun, yapılacak olan taktik çalışmalarda yer alarak Göztepe müsabakası için hale gelmesi bekleniyor.

  • Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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