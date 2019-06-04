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Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi AA
Trabzonspor, Ünal Karaman'la yeni sözleşme için masaya oturuyor.

Trabzonspor, Ünal Karaman'la yeni sözleşme için masaya oturuyor.

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • Kulübümüzdeki bayramlaşma töreni, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman için düzenlenecek imza töreni nedeni ile Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününe ertelenmiştir. Bayramlaşma törenimiz, 6 Haziran Perşembe günü, saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak imza töreninin ardından saat 15:00’te başlayacaktır.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.


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