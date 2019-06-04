Trabzonspor'da Ünal Karaman sözleşmeyi imzalıyor

Trabzonspor Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Ünal Karaman ile 6 Haziran Perşembe günü sözleşme imzalayacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzdeki bayramlaşma töreni, Teknik Direktörümüz Ünal Karaman için düzenlenecek imza töreni nedeni ile Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününe ertelenmiştir. Bayramlaşma törenimiz, 6 Haziran Perşembe günü, saat 14.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılacak imza töreninin ardından saat 15:00’te başlayacaktır.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bir süre önce Ünal Karaman ile iki yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıklamıştı.