SÜPER LİG

Trabzonspor'dan açıklama: "Devlet ne derse o olur"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin devamına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor, Süper Lig'de averajla lider durumda.

Trabzonspor, Süper Lig'de averajla lider durumda.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin devamına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

  • "TFF sadece "şimdilik" takvim belirledi, bu işin nihai kararını verecek olan Bakanlar Kurulu'dur, hukümettir. Takvim olarak da pek sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Şu anda şartlar müsait değil. Lider olmamıza rağmen hiçbir görüş belirtmedik. Lig bu şekilde tescil edilsin diye bir ifade de kullanırdık ama devlete akıl vermek gibi bir terbiyesizliğin, hadsizliğin içerisinde bulunmadık, bulunmayız. TFF'nin kararını "liglerin kesinlikle başlayacağı" şeklinde yorumlamıyorum. Burada çok fazla açıkta olan konu var, bakanlıkların talimatları çok açık. Biz bu durumu sadece bir takvim belirleme olarak değerlendiriyoruz. Trabzonspor bu ligi oynamak istemiyor söylemi ya da yaratılmak istenen algı prematüre beyinlerin uydurduğu bir şey. Devletimiz ne diyorsa biz onu yaparız"

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