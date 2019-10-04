Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile dikkat çeken iş birliği

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir" denildi.

Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.