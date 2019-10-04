Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile dikkat çeken iş birliği
SÜPER LİG

Trabzonspor'dan Huawei ve Turkcell ile dikkat çeken iş birliği

Bordo-mavili kulüp, Huawei ve Turkcell ile 3 yıl için 52 milyon 500 bin lira karşılığında reklam sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor, Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: İNAN KALYONCU / DHA

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıllık reklam sözleşmesi imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52 milyon 500 bin lira nakden ödeyecektir" denildi.

Açıklamada, reklam sözleşmesinin 3 yıl süreyle geçerli olacağı kaydedildi.

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