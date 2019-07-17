Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istediğini ancak Lille kulübünün yeterli teklifi yapmadığı için transferin şu aşamada askıda olduğunu açıkladı.
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istediğini ancak Lille kulübünün yeterli teklifi yapmadığı için transferin şu aşamada askıda olduğunu açıkladı.
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