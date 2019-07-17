SÜPER LİG

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istediğini ancak Lille kulübünün yeterli bir teklif yapmadığı için transferin şu aşamada askıda olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Ağaoğlu

Ahmet Ağaoğlu

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmak istediğini ancak Lille kulübünün yeterli teklifi yapmadığı için transferin şu aşamada askıda olduğunu açıkladı.

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