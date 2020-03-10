Trabzonsporluları sevindiren gelişme: İki isim kadroya dahil edildi

Süper Lig’in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavililerin neşeli oldukları öğrenildi.

Teknik Direktörümüz Hüseyin Çimşir yönetiminde 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcularımız taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.



Takımımız bugün 14.30’da Türk Havayolları’na ait özel bir uçakla Malatya’ya giderek müsabaka öncesi kampa girecek. pic.twitter.com/SHEVi0UoCn — Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 10 Mart 2020

Pereira ve Hosseini kadroda

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına yönelik yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçak ile saat 14.30’da Malatya’ya hareket etti. Burada müsabaka öncesi kampa girecek olan bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de kafilede yer alan isimler oldu.

Yeni transferler forma giyemeyecek

Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecek olmaları nedeniyle kadroda yer almadılar.

BTC Türk Malatyaspor maçı kamp kafilemiz



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