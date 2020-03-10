SÜPER LİG

Trabzonsporluları sevindiren gelişme: İki isim kadroya dahil edildi

Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini YEni Malatyaspor ile oynanacak erteleme maçının kadrosunda yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Bordo-mavililer maç hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer maç hazırlıklarını tamamladı.

Fotoğraf: Tolga SAĞLAM

Süper Lig’in 19. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Taktik ağırlıklı geçen antrenmanda bordo-mavililerin neşeli oldukları öğrenildi.

Pereira ve Hosseini kadroda

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçına yönelik yaptığı taktik antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçak ile saat 14.30’da Malatya’ya hareket etti. Burada müsabaka öncesi kampa girecek olan bordo-mavili kafilede 21 futbolcu yer aldı. Tedavileri tamamlanan Pereira ve Hosseini de kafilede yer alan isimler oldu.

Yeni transferler forma giyemeyecek

Manuel da Costa, Manoel Messias ve Guilherme ise Yeni Malatyaspor maçının ertelendiği tarihten sonra transfer edilmesi nedeniyle forma giyemeyecek olmaları nedeniyle kadroda yer almadılar.


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