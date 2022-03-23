Trabzonspor'un efsane oyuncularından Turgay Semercioğlu'nun şampiyonluk heyecanı

Süper Lig'de en yakın rakibinin 15 puan önünde son 8 haftaya giren Trabzonspor'un unutulmaz sağ bek oyuncularından Turgay Semercioğlu, bordo-mavili ekibin şampiyonluk ipini göğüslemesini heyecanla beklediğini söyledi.

"Şampiyonluklara alışmıştık"

Semercioğlu, 1973 yılında 20 yaşındayken Trabzon'un amatör küme takımlarından Çimentospor'dan Trabzonspor'a transfer olduğunu aktardı. Trabzonspor'daki ilk yılında 2. Lig şampiyonluğu yaşadığını, ondan sonra da bordo-mavili takımda 1988 yılına kadar oynadığı dönemde 6 kez 1. Lig şampiyonluğu elde ettiklerini belirten Semercioğlu, "Toplam 7 şampiyonluğum var Trabzonspor'da. Trabzonspor'da başladım, Trabzonspor'da bitirerek jübilemi yaptım. Çok güzel günlerim geçti. Şampiyonluklara alışmıştık." diye konuştu.

"Trabzonspor hakkıyla şampiyonluk elde edecek inşallah"

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Semercioğlu, son şampiyon oldukları 1983-84 sezonundaki Fenerbahçe maçında sağ taraftan yaptığı orta ile Dobi Hasan'ın (Hasan Şengün) attığı golün pasını verdiğini, sarı-lacivertli ekibi yenerek ligi zirvede tamamlamayı garantilediklerini kaydederek, "37 sezon boyunca şampiyonluğa hasret kaldık. Bu sene görünen köy kılavuz istemiyor. O sene, bu sene. Trabzonspor hakkıyla şampiyonluk elde edecek inşallah. Lig bitmedi, büyük konuşmak istemeyiz ama bu kadar farktan sonra şampiyonluğun bu sene bize geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Bütün Trabzonlular olarak bunun hazzını yaşayacağız"

"Bizimle ilgili, 'Efsanevi oyuncular', 'Son şampiyonluk' denmesi üzerimizde yük oldu. Trabzonspor şampiyonluğu bir yakalasa, biz de dışarıdan da olsa sevinsek. Trabzonsporluyuz, takım bizim canımız ciğerimiz. Şampiyon olmasını çok istedik. Bu sene nasipmiş, inşallah olacağız. Bunun kaçarı yok. Çok sevindirici. 37 yıldır şampiyonluk görmemiş bir nesil var. Bu nesil de şampiyonluklar görsün. Şampiyon olamadık ama 37 yıl dört büyüklerden biri olarak nam saldık, zirvelerde yer aldık. O da geçmişin getirdiği başarılardan dolayı. Her zaman kafaya oynadık ama şampiyon olamadık. O da başarıdır. Kopmadık zirveden. Çok istedik. İnşallah bu sene şampiyonluk gelecek. Bütün Trabzonlular olarak bunun hazzını yaşayacağız."

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"Meydanları dolduralım ama silah atmayalım"

Semercioğlu, sevinç kutlamalarının camia açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizim dönemimizde de silahlar patlıyordu. Şehrin yukarı kısımlarında, köylerde... Bizim kutlamalar da böyle geçti. Artık şehirleşme var. Trabzon oldukça büyüdü. 37 sene geçti, şehirleşme oldu. Bu silah atma geleneğinin tamamen ortadan kalkması lazım. Yorgun mermilerin insanlar üzerinde ölüm getiren etkisi var. Sevinelim ama silah atarak değil, horon teperek. Meydanları dolduralım ama silah atmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.