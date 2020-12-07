Trabzonspor'un serisi bozuldu: Sivasspor deplasmandan '1' puan çıkarttı

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, evinde karşılaştığı DG Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmadan dakikalar;
8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban’ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı.
15. dakikada Sivasspor’un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr’ın vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çıkardı.
21. dakikada sağ kanattan Gradel’in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.
36. dakikada Trabzonsor’un sağ taraftan kullandığı korner atışında penaltı noktasına yakın yerden Ekuban’ın kafa vuruşu yandan auta gitti.
45. dakikada Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür’ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa’nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0
46. dakikada Lewis Baker’in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’da kaldı.
72. dakikada Diabete’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa’dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
77. dakikada Gredel sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına gönderdiği topa ön direkteki Yatabare’nin vuruşunda savunmadan seken topu kale ağzında Hakan Arslan tamamladı. 1-1
Süper Lig'de 11. haftanın kapanışında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/vb1wFccwRe
Süper Lig'de 11. haftanın kapanışında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/vb1wFccwRe— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 7, 2020
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