Trabzonspor'un sorunu hakemler ve VAR

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 26. hafta karşılaşmasında sahasında oynadığı maçta, yarıştaki en ciddi rakiplerinden Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak önemli bir fırsat kaçırırken, bu müsabakada hakem Fırat Aydınus sonuca etki edecek ciddi hatalar yaptı. Son yıllarda büyük emeklerle ve maddi fedakarlıklarla oluşturduğu kadroyla başarıyı hedefleyen bordo-mavili takım, birçok kez olduğu gibi bu sezon da Merkez Hakem Kurulu (MHK) başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve dğer kurulların engelleri ile karşılaşıyor. Sezonun bitimine sayılı haftalar kala dozajı artıran MHK ve hakemler, 2 haftada bordo-mavililerin 4 puanına mal oldu. Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkan Trabzonspor’un son saniyelerde bulduğu galibiyet golü, diğer yarı sahada faul olduğu gerekçesiyle Halis Özkahya tarafından iptal edilmişti. Bu kararla sahada 2 puan bırakmak zorunda kalan bordo-mavililer, Başkaşehir karşısında da yine bir hakem katliamına kurban gitti. Mıçın ilk yarısında Skrtel, Nwakaeme’yi formasında çekerek yere indirdi. Ancak hakem Fırat Aydınus “devam” dedi. VAR hakemi Mete Kalkavan da Aydınus’u pozisyonu izlemeye çağırmadı. Böylelikle bordo-mavililierin 2 haftada sahada çalınan puanı 4 oldu.

ZEKERİYA ALP MİADINI DOLDURDU

Trabzonspor’un sezon başından bu yana dile getirdiği hakem hataları ve Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) atama skandalları Başakşehir maçında da durumun kritikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Geçmişte yaşanan ve büyük mağduriyetler doğuran olaylar döneminde kurullarda yönetici olan isimlerin hala aktif görev yapması yeni sıkıntıları da beraberinde getirmeye devam ediyor. MHK Başkanı Zekeriya Alp’in başkanlığı kısa süre içerisinde miadını doldurmuş görünmesi kamuoyunda ortak görüş olarak ifade ediliyor. Merkez Hakem Kurulu’nun yapısının, 2010-2011 sezonundaki aynı kişilerden oluşması başta bordo-mavililer olmak üzere bütün camiaları tedirgin etmeye devam ediyor. Özellikle Trabzonspor’un son Başakşehir maçında Nwakaeme’nin yere düşürülmesinin ardından devam kararı verilmesi camiayı çileden çıkardı. Karadeniz ekibinin MHK’ye güven duymadığını onaylarcasına verilen kararlar ve çalınmayan penaltılar herkesi büyük tepki çekti.

MHK’YE İSTİFA ÇAĞRISI

Gaziantep FK maçının ardından da Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen yönetiminde toplanan Trabzonspor kurulları; MHK Başkanı Zekeriya Alp’i, bordo-mavili kulübü mahkemeye vermekle tehdit ettiği, bu hamle ile husumet doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunu gösterdiğini öne sürerek istifaya davet etmişti. Ardından Trabzonspor, maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF’ye müsabakanın tekrarlanması için başvuruda bulunmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Başkaşehir maçının ardından yaptığı açıklamada “Verilmeyen goller, verilmeyen penaltılar, bunları hepsini üst üste koyduğunuz zaman bunlar maçın sonucuna değil, ligin sonucuna tesir eden şeyler. Bariz penaltı var. Antep’te sayılmayan gol, verilmeyen, VAR’a bile gidilmeyen penaltı” ifadelerini kullandı.

Adınız da VAR’ınız da batsın

Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından MHK ve hakemlere sert tepki gösteren yerel gazeteler, “Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu” yorumlarını yaptı. Son Nokta gazetesi, “Bu MHK tam karantinalık”, “Türk futbolunun içerisine yuvalanan bu virüsleri temizlemek şart oldu”; Günebakış gazetesi, “Gümüşdağ’ın hakemleri!”, “Trabzonspor’a Halis Özkahya’nın ardından bir darbe de Fırat Aydınus’tan geldi”; Taka gazetesi, “Adınız da VAR’ınız da batsın!”, “Trabzonspor’un geçen hafta nizami golü verilmedi. Bu hafta da net penaltısı es geçildi. Fırat Aydınus ile Mete Kalkavan aldıkları talimatları yerine getirdi”; Karadeniz gazetesi, “Ne Fırat ne Drakula Mete bizi bu yoldan döndüremeyecek”, “Şampiyonluk yolunda önemli 2 puan bıraktık ancak avantaj yine bizde”; Kuzey Ekspres gazetesi ise “Trabzonspor fırsat tepti”, “Sessiz tribünler önünde 1 puana razı olduk” başlıklarını kullandı.