SÜPER LİG

Trabzonspor'un yeni golcüsü belli oldu

Bordo-mavili kulüp, Crystal Palace'tan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Alexander Sörloth'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, "Forvet transferlerinden birisi tahmin ediyorum yarın açıklanır. Daha önce Türkiye’de oynamamış ve hiçbir şekilde adı telaffuz edilmemiş bir isim" açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu'nun bu açıklamasının ardından bordo-mavili futbolcu Novak'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Çek oyuncu yaptığı paylaşımla eski takım arkadaşı Alexander Sörloth'un Trabzonspor forması giyeceğini müjdeledi.

Bordo-mavili kulübün bonservisi İngiliz ekibi Crystal Palace'ta bulunan Alexander Sörloth ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

  • Crystal Palace, 23 yaşındaki futbolcuyu 2017-2018 sezonu devre arasında 9 milyon euro bedelle Midtjylland'dan transfer etmişti.




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