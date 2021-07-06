Transferi resmen açıkladı: Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum

Galatasaray yeni sezonun üçüncü transferini yapıyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile transfer sezonuna giren sarı kırmızılılar üçüncü hamlesini genç oyuncu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katarak yapıyor.
Ankara Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu yenisafak.com Spor Servisi'ne yaptığı açıklamada transferin sonuçlandığını duyurdu.
- "Yarın Galatasaray'la tüm imzaları atıyoruz. Barış Alper Yılmaz'ın transferiyle ilgili tüm pürüzler çözüldü. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum"
Tahiroğlu önceki günlerde yine yenisafak.com'a yaptığı açıklamada sürecin neden uzadığını anlatmıştı;
- "Galatasaray Başkanı Burak Elmas mazbatasını almadan beni aramıştı. Barış Alper Yılmaz'ı istediklerini söyledi. Oyuncu da çok istiyor. Hayırlısıyla Galatasaray'a nasip olacak. Oyuncunun bir önceki kulübüne pay verme durumumuz var. İşin Ankara Demir tarafı da mevcut. Bu sorunlar çözülünce transfer tamamlanacak ve imzaları atacağız. Fatih Hoca sezon devam ederken bizi aradı ve oyuncuyla ilgili bilgi aldı. Onu izlediğini ve izlettiğini biliyorduk."
Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon çıktığı 36 resmi maçta 8 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.