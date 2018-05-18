Trezeguet'ye 6 milyon euroluk teklif

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı futbolcu Terezeguet'ye sürpriz bir talip çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre sezona büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları elde edemeyen Watford'un Mısırlı futbolcunun transferi için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı öğrenildi.
Premier Lig ekibinin Trezeguet için 6 milyon euro önerdiği ifade edilirken Kasımpaşa'nın bu teklifi değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.
- Trezeguet, bu sezon forma giydiği 33 resmi karşılaşmada 16 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.
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