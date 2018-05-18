Trezeguet'ye 6 milyon euroluk teklif

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı futbolcu Terezeguet'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre sezona büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları elde edemeyen Watford'un Mısırlı futbolcunun transferi için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Premier Lig ekibinin Trezeguet için 6 milyon euro önerdiği ifade edilirken Kasımpaşa'nın bu teklifi değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

Trezeguet, bu sezon forma giydiği 33 resmi karşılaşmada 16 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

#Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu #MahmoudHassan (#Trezeguet), bu sezon #SüperLİg'de oynadığı 31 maçta 19 gole doğrudan katkı sağladı. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi ( May 18, 2018 at 5:37öö PDT )

Kasımpaşa Trezeguet'in bonservisini aldı Sezon başında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.Oynadığı oyunla bir çok takımın transfer gündemine giren Mısırlı yıldız, Belçika basınına göre Kasımpaşa'da kalacak. İstanbul ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı belirtilirken Anderlecht'in de bu transferde Kasımpaşa'ya bir zorluk çıkarmadığı ifade edildi.Öte yandan Ajansspor'da yer alan haberde Kasımpaşa'nın Trezeguet için 2 milyon euro ödeyeceği kendisiyle de 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Trezeguet'in serbest kalma bedeli belli olduEverton Trezeguet'i takip ediyorSüper Lig'e damga vuran kiralık yıldız: Trezeguet