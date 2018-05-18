SÜPER LİG

Trezeguet'ye 6 milyon euroluk teklif

Kasımpaşa'nın bu sezon başında Anderlecht'ten kiraladığı ve 2 milyon euroluk satın alma opsiyonu kullanarak kadrosuna kattığı Trezeguet'ye İngiltere'den teklif olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trezeguet, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 13 gole imzasını attı.

Trezeguet, bu sezon ligde çıktığı 30 maçta 13 gole imzasını attı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mısırlı futbolcu Terezeguet'ye sürpriz bir talip çıktı.

Fanatik'te yer alan habere göre sezona büyük umutlarla başlayan ancak istediği sonuçları elde edemeyen Watford'un Mısırlı futbolcunun transferi için Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Premier Lig ekibinin Trezeguet için 6 milyon euro önerdiği ifade edilirken Kasımpaşa'nın bu teklifi değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

  • Trezeguet, bu sezon forma giydiği 33 resmi karşılaşmada 16 gol atarken 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kasımpaşa Trezeguet'in bonservisini aldı
Kasımpaşa Trezeguet'in bonservisini aldı

Sezon başında Anderlecht'ten kiralanan Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 14 gol atarken 5 de asist yapma başarısı göstermişti.Oynadığı oyunla bir çok takımın transfer gündemine giren Mısırlı yıldız, Belçika basınına göre Kasımpaşa'da kalacak. İstanbul ekibinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı belirtilirken Anderlecht'in de bu transferde Kasımpaşa'ya bir zorluk çıkarmadığı ifade edildi.Öte yandan Ajansspor'da yer alan haberde Kasımpaşa'nın Trezeguet için 2 milyon euro ödeyeceği kendisiyle de 3 yıllık resmi sözleşme imzalanacağı belirtildi. Trezeguet'in serbest kalma bedeli belli olduEverton Trezeguet'i takip ediyorSüper Lig'e damga vuran kiralık yıldız: Trezeguet

Trezeguet: Belçika'ya dönmek istemiyorum
Trezeguet: Belçika'ya dönmek istemiyorum

Kasımpaşa'nın Belçika ekibi Anderlecth'ten kiraladığı ve bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken yıldız futbolcu Trezeguet, kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu.Habertürk'e konuşan Mısırlı yıldızın sözlerinden öne çıkanlar şöyle:"Bana Trezeguet demeye başladılar çünkü..."Asıl adım Mahmoud Hassan. Al-Ahli'nin genç yaş gruplarında oynarken forvet olarak oynuyordum ve o kategorilerde sürekli gol kralı oluyordum. Yüzüm de David Trezeguet'ye çok fazla benziyordu. Oradaki hocalarım da bana Trezeguet olarak seslenmeye başladılar çünkü hem attığım goller hem benzerliğim hem de forvet oynamam A takıma geçerken de 'Onu Trezeguet olarak çağırabilirsiniz' dediler. Adım da Trezeguet olarak kaldı."En beğendiğim futbolcu Fenomen Ronaldo"Premier Lig veya Bundesliga çok iyi ligler ama buralara gidip oynamamak çok iyi bir seçenek değil. Benim için önemli olan bana ihtiyacı olan takımda oynamak, yedek oturmamak. En beğendiğim oyuncu Fenomen Ronaldo."Belçika'ya dönmek istemiyorum"Kasımpaşa'da oldukça mutluyum. Belçika’ya tekrar dönmek istemiyorum. Mutlu olduğum yerde kalmak istiyorum. Burada hocamızın ve takım arkadaşlarımın da önemli bir payı var. Çünkü hocamız bana sürekli güveniyor, destekliyor ve saha içerisinde özgürlük veriyor. Bunlar benim için çok önemli şeyler... Ben de kendimi gösterme fırsatı bulabiliyorum. Hem takım arkadaşlarım hem de hocam sayesinde. Çünkü böyle bir güven ortamında oynamak biraz daha kolay... Eğer sahada ölmemi isterse, onun için bunu yapabileceğime inanıyorum. Çünkü aramızda bir güven var. O yüzden burada böyle performans göstermekten mutluyum ve Kasımpaşa'da kalmayı tercih ediyorum."Türkiye'ye ilk gelişim değil"Müslüman bir ülkede futbol oynamak, oraya daha hızlı adapte olmanızı sağlıyor. Yemek ve ülke kültürü olarak benzer kültürler söz konusu... Ben aslında Türkiye'yi çocukluğumdan beri çok seviyorum. Çünkü buraya ilk gelişim değil. Bundan önce U20 Dünya Kupası'nda da Türkiye'de bulunmuştum. Daha önce oynadığım Al-Ahli takımımla da Türkiye'ye gelmiştim. Eğer Allah kaderimi burada olacak şekilde çizdiyse, bundan çok mutlu olurum.Kasımpaşa Trezeguet'in bonservisini aldı

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