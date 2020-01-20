SÜPER LİG

Tunay Torun'un sözleşmesi feshedildi

Medipol Başakşehir, Tunay Torun'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunay Torun'un Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Tunay Torun'un Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

2017 yazında Başakşehir'e transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti. Tunay Torun, Başakşehir dışında Türkiye'de Kasımpaşa ve Bursaspor formaları giydi.


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