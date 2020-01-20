Tunay Torun'un sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de Tunay Torun ile yollar ayrıldı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Tunay Torun ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi fesih edilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

2017 yazında Başakşehir'e transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, İstanbul ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 asist kaydetti. Tunay Torun, Başakşehir dışında Türkiye'de Kasımpaşa ve Bursaspor formaları giydi.

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➡️ https://t.co/FBFid0TTEX pic.twitter.com/Um42pxkYn2 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 Ocak 2020



