Spor Türk basınını duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti
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Türk basınını duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti

Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada duayen spikerin vefatını duyurdu. Halit Kıvanç, 27 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk basınını duayen ismi Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta spiker Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti.

Türk basınının duayen ismi Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Haberi duyuran oğlu Ümit Kıvanç, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek" ifadelerini kullandı.

Halit Kıvanç kimdir?

  • 1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 12
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Usta gazeteci ve sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında yaşamını yitirdi.
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Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından Kıvanç'ın vefatını oğlu yazar Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu.
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Ümit Kıvanç, hesabından \"Halit Kıvanç'ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun.\" paylaşımında bulundu.
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Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim'de öğleyin Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.
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Halit Kıvanç kimdir?

1925 doğumlu Halit Kıvanç, orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 3 ay kadar Siirt-Kozluk (şimdi Batman'a bağlandı) ilçesinde hakimlik yaptı. Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.
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Ünlü sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti
Duayen radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç'ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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