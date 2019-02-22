SÜPER LİG

Türk futbol tarihine geçen an: Trabzonspor ve Rizespor aynı anda gol attı

Süper Lig'in 23. haftasının açılış maçlarında Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un attığı goller Türk futbol tarihine geçti. Buna sebep olan olay ise iki ayrı maçta atılan iki golün de Türkiye saati ile aynı ana denk gelmiş olması.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hugo Rodallega, Trabzonspor formasıyla attığı golle takımını Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Hugo Rodallega, Trabzonspor formasıyla attığı golle takımını Göztepe karşısında 1-0 öne geçirdi.

Süper Lig'de 23. hafta Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Yeni Malatya maçlarıyla başladı. İlk yarıları sona eren mücadelelerde Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlükleri bulunuyor.

Bu karşılaşmalarda atılan goller ise Türk futbol tarihinde ilginç bir anın yaşanmasına neden oldu.

Bunun sebebi ise iki maçta atılan golün de Türkiye saati ile aynı anda atılmış olması. Daha önceki yıllarda pek de eşine rastlayamadığımız bu olay Türk futbol tarihinde aynı anda atılan gol olarak tarihe geçti.

Trabzonspor'u Göztepe karşısında Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor'u ise Yeni Malatya karşısında Aatif 1-0 öne geçiren golü attı. Goller Türkiye saatiyle 20.58.11'de geldi.


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