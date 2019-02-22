Türk futbol tarihine geçen an: Trabzonspor ve Rizespor aynı anda gol attı

Süper Lig'de 23. hafta Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Yeni Malatya maçlarıyla başladı. İlk yarıları sona eren mücadelelerde Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlükleri bulunuyor.

Bu karşılaşmalarda atılan goller ise Türk futbol tarihinde ilginç bir anın yaşanmasına neden oldu.

Bunun sebebi ise iki maçta atılan golün de Türkiye saati ile aynı anda atılmış olması. Daha önceki yıllarda pek de eşine rastlayamadığımız bu olay Türk futbol tarihinde aynı anda atılan gol olarak tarihe geçti.

Trabzonspor'u Göztepe karşısında Hugo Rodallega, Çaykur Rizespor'u ise Yeni Malatya karşısında Aatif 1-0 öne geçiren golü attı. Goller Türkiye saatiyle 20.58.11'de geldi.

20:58:11 - Türkiye saatiyle 20:58:11'de Aatıf Chahechouhe Yeni Malatyaspor'a ve Rodallega Göztepe'ye aynı anda gol attı. Randevu. — OptaCan (@OptaCan) 22 Şubat 2019



