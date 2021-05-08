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Spor Türk Telekomda dostluk rüzgarları Başkanlar yan yana
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Türk Telekom'da dostluk rüzgarları: Başkanlar yan yana

Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı birlikte izledi.

Haber Merkezi İHA
Türk Telekomda dostluk rüzgarları: Başkanlar yan yana
Mustafa Cengiz ve Ahmet Nur Çebi protokol tribününde böyle görüntülendi.

Süper Lig’in 40. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş’ı konuk ederken iki kulübün başkanları protokol tribününde karşılaşmayı yan yana izledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah-beyazlı yöneticiler, gün içinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giderek futbolculara moral ziyaretinde bulunurken, tesislerden de takımı uğurladıktan sonra peş peşe çıkarak karşılaşmayı takip etmek üzere stadyuma geldi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alırken, mücadeleyi de Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’le yan yana takip etti.

Galatasaray-Beşiktaş (CANLI)
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Galatasaray-Beşiktaş (CANLI)


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