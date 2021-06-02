Spor Türkiye Futbol Federasyonu yeni yabancı kuralını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu yeni yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda uygulanacak yabancı sınırını resmen duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu yeni yabancı kuralını açıkladı
TFF

TFF, gelecek sezon yabancı sayısını 14 olarak belirledi. Kulüpler ilk 11'de maksimum 8 oyuncu oynatabilecek.

TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir."

Yerli futbolcu teşvik sistemi geliyor

  • TFF: "Süper Lig'de Milli Takımlara futbolcu veren, yerli futbolcu ve 21 yaş altı futbolcu oynatan kulüplere daha sonra ilan edilecek olan kriterlere göre teşvik verilecektir. Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerinin futbolcu uygunluklarının detayları daha sonra ilan edilecektir."

"TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir.TFF 1. Lig kulüpleri ise, 2021-2022 sezonunda en fazla 8, 2022-2023 sezonunda en fazla 5, 2023-2024 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 5 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 4 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 4 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir."

TFF'ye bildirilebilecek yabancı oyuncu sayıları;

  • 2021-2022: 14
  • 2022-2023: 12
  • 2023-2024: 10

Sahada yer alabilecek yabancı oyuncu sayıları;

  • 2021-2022: 8
  • 2022-2023: 7
  • 2023-2024: 6

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