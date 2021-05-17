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Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinin, seyircisiz olacağı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak
Ziraat Türkiye Kupası

59. Ziraat Türkiye Kupası, Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962-1963'ten itibaren düzenlenen Türkiye Kupası, 1980-1981 sezonu itibarıyla Federasyon Kupası adı altında oynanmaya başladı. Organizasyonun adı 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası olarak değiştirildi.

Kupada geçen sezon İstanbul'da oynanan finalde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı.

Final seyircisiz oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi site üzerinden yaptığı açıklamada stada her iki takım için 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığı duyuruldu.

  • TFF'nin açıklaması şu şekilde:
  • "T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu’ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250’şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."


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