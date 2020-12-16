ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası Maç Özetleri izle: Erzurumspor-Esenler Erokspor maçı kaç kaç bitti

Erzurumspor kupada rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda BB Erzurumspor 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor’u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Haber Merkezi İHA
Erzurumsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Erzurumsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Fotoğraf: IHA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor sahasında 3. Lig takımlarından Eseneler Erokspor'u ağırladı. Mücadeleyi Erzurumspor 5-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Cenk Ahmet’in ortasında topla buluşan Emrah Başsan uygun durumda sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Hamroun’un pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

23. ceza sahası önünde topla buluşan Sadiku’nun sert şutunda top kale direğine çarparak auta çıktı.

24. dakikada kazanılan faul atışını çabuk kullanan Esenler Erokspor’da Mert’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Muammer sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

29. dakikada BB Erzurumspor atağında sağ kanatta topla buluşan Sadiku korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Hamroun sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

  • Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona erdi.

65. dakikada Sissoko ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Osman kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Yaren İzzet’in müdahalesine rağmen top direğin dibinden ağlarla buluştu. 4-1

76. dakikada BB Erzurumspor atağında ceza sahasına yapılan ortada Oltan’ın kafayla indirdiği top Rashad’ın önüne düştü. Rashad uygun durumda olan Ömer Şişmanoğlu’nu gördü. Ömer Şişmanoğlu sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 5-1

  • Mücadeleyi Erzurumspor 5-1 kazandı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Basın toplantısında Mourinho'ya 'çamaşır maki...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.