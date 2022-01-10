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Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi, 14 Ocak Cuma günü yapılacak.

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Haber Merkezi AA
Türkiye Kupasında kura tarihi belli oldu
Kupada kura heyecanı yaşanacak

Türkiye Kupası'nda kura çekimi 14 Ocak'ta gerçekleştirilecek

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.

Organizasyona federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupanın bu turunda yer alacak takımlar şöyle:

  • Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.
  • Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.
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