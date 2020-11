Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan çıkmadı

Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadyumu'nda bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A takımı Milan'ı konuk etti.

Yusuf 11 başladı, Burak yedek bekledi

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlayıp 63'üncü dakikada yerini Ikone'ye bıraktığı müsabakada Zeki Çelik sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, maça yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz ise süre almadı.

Hakan 61 dakika oynadı

Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61'inci dakikada yerini Diaz'a bıraktı.

Milan'ın golü 46'ncı dakikada Castillejo'nun ayağından gelirken, Lille'in golünü ise 65'te Bamba kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lille 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Milan ise 7 puanla Fransız temsilcisini takip etti.