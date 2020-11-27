UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Lille Milan maç özeti ve gollerini izle

Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan çıkmadı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lille ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı. Lille-Milan maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi DHA
Hakan Çalhanoğlu'nun maçtaki ikili mücadelesi.

Hakan Çalhanoğlu'nun maçtaki ikili mücadelesi.

Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadyumu'nda bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A takımı Milan'ı konuk etti.

Yusuf 11 başladı, Burak yedek bekledi

Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlayıp 63'üncü dakikada yerini Ikone'ye bıraktığı müsabakada Zeki Çelik sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, maça yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz ise süre almadı.

Hakan 61 dakika oynadı

Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61'inci dakikada yerini Diaz'a bıraktı.

Milan'ın golü 46'ncı dakikada Castillejo'nun ayağından gelirken, Lille'in golünü ise 65'te Bamba kaydetti.

  • Bu sonuçla birlikte Lille 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Milan ise 7 puanla Fransız temsilcisini takip etti.
Lille-Milan maç özetini izlemek için tıklayın

Avrupa Ligi H Grubu puan durumu
Avrupa Ligi H Grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi: Liverpool'u devirdiler
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi: Liverpool'u devirdiler

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.Real Madrid deplasmanda Inter'i devirdiB Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Eden Hazard ile 59. dakikada Rodrygo kaydetti.Inter-Real Madrid maç özetini izlemek için tıklayınLiverpool Atalanta'ya mağlup olduD Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu. İtalyan temsilcisinin golleri 60. dakikada Josip Ilicic ve 64. dakikada Robin Gosens'den geldi.Liverpool-Atalanta maç özetini izlemek için tıklayınBayern zorlanmadıA Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.Alman ekibinin gollerini 42. dakikada Robert Lewandowski, 52. dakikada Kingsley Coman ve 68. dakikada Leroy Sane attı.Bayern Münih-Salzburg maç özetini izlemek için tıklayınGruplarda alınan sonuçlar şöyle:A GrubuBayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0B GrubuBorussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2C GrubuOlympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2D GrubuAjax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2⏰ RESULTS ⏰⚽️ 19 goals on Wednesday!👏 Bayern &amp; Manchester City through to last 16...🤔 Best performance?#UCL&mdash; UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020 Başakşehir düşler sahnesinde Manchester'a diş geçiremedi

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