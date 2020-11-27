UEFA Avrupa Ligi: Lille Milan maç özeti ve gollerini izle
Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisinde kazanan çıkmadı
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta karşılaşmasında Lille ile Milan 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Yusuf Yazıcı mücadeleye ilk 11'de başladı. Lille-Milan maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Haber MerkeziDHA
Milli futbolcular Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın kadrosunda yer aldığı Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Pierre Mauroy Stadyumu'nda bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya Serie A takımı Milan'ı konuk etti.
Yusuf 11 başladı, Burak yedek bekledi
Lille'de Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başlayıp 63'üncü dakikada yerini Ikone'ye bıraktığı müsabakada Zeki Çelik sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, maça yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz ise süre almadı.
Hakan 61 dakika oynadı
Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 61'inci dakikada yerini Diaz'a bıraktı.
Milan'ın golü 46'ncı dakikada Castillejo'nun ayağından gelirken, Lille'in golünü ise 65'te Bamba kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lille 8 puanla gruptaki liderliğini sürdürürken, Milan ise 7 puanla Fransız temsilcisini takip etti.
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