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UEFA yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları açıklandı

"Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ve "Avrupa'da Yılın Teknik Direktörü" ödülü için adaylar belli oldu. Ödülü kazanan isimler, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminde açıklanacak.

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Haber Merkezi AA
UEFA yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları açıklandı
2018-2019 sezonu "UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu" ödülünü, Liverpool'un Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk kazandı.

UEFA, 2021-2022 sezonunda "Avrupa'da Yılın Futbolcusu" ödülü için Karim Benzema, Thibaut Courtois ve Kevin De Bruyne aday gösterildiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele eden takımları çalıştıran teknik direktörler ve farklı ülkelerden gazetecilerin yaptığı oylamanın ardından 3 kişilik aday listesi belli oldu.

Adaylar yarışacak

Yılın futbolcusu ödülü için Real Madrid golcüsü Karim Benzema, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ve Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne yarışacak.

Yılın futbolcusu ve yılın teknik direktörü ödülleri, İstanbul'da 25 Ağustos'ta gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sırasında açıklanacak.

Yılın teknik direktörü ödülü için yarışacak isimler ise şöyle:

  • Carlo Ancelotti (İtalya – Real Madrid)
  • Josep Guardiola (İspanya – Manchester City)
  • Jürgen Klopp (Almanya - Liverpool)
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