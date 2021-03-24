UEFA'dan Beşiktaş'a ceza: Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacaklar

UEFA, Süper Lig'in lideri Beşiktaş ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Buna göre geçmiş dönemden kalan borçların zamanında ödenmemiş olması gerekçesiyle siyah beyazlıların Avrupa gelirlerinin bir kısmına el koyma kararı verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı vurgulandı.

Beşiktaş, Süper Lig'de an itibarıyla lider durumda bulunuyor. Siyah beyazlılar ligi şampiyon bitirmesi halinde Avrupa gelirinin yüzde 15'ini UEFA alacak.

UEFA: Beşiktaş vadesi geçmiş ödemeleri son tarihlerine kadar karşılayamadı.



UEFA, 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin %15’ine el koyulacağı duyurdu.



⭐️Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar, ödemelerin zamanında yapıldığını ispatlarsa cezası kalkacak.. pic.twitter.com/ASpRMOC8uj — Sercan Dikme (@sercan_dikme) March 24, 2021