Spor UEFAdan Beşiktaşa ceza Avrupa gelirinin yüzde 15ine el koyacaklar
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UEFA'dan Beşiktaş'a ceza: Avrupa gelirinin yüzde 15'ine el koyacaklar

UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'ın 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

Haber Merkezi AA
UEFAdan Beşiktaşa ceza: Avrupa gelirinin yüzde 15ine el koyacaklar
Beşiktaş

UEFA, Süper Lig'in lideri Beşiktaş ile ilgili flaş bir açıklama yaptı. Buna göre geçmiş dönemden kalan borçların zamanında ödenmemiş olması gerekçesiyle siyah beyazlıların Avrupa gelirlerinin bir kısmına el koyma kararı verildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı vurgulandı.

  • Beşiktaş, Süper Lig'de an itibarıyla lider durumda bulunuyor. Siyah beyazlılar ligi şampiyon bitirmesi halinde Avrupa gelirinin yüzde 15'ini UEFA alacak.

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