AVRUPA ŞAMPİYONASI

UEFA'dan EURO 2020 hatası: Özür dilediler

UEFA, 2021 yılına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonasının adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamalarının yanlışlıkla yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Fotoğraf: ANTON VAGANOV / Reuters

UEFA, 2021'e ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın adının EURO 2020 olarak kalacağı konusundaki açıklamanın, kazara yapıldığını belirtti.


UEFA'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hata için özür dileriz. 2021'de düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ismi hakkında henüz bir karar verilmedi. Önceki açıklama kazara yapıldı" denildi.

Daha önce kullanılan, "Şampiyonanın 60. yılına yakışır biçimde, planlandığı gibi 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde yapılacağına inanıyoruz. İsmi de EURO 2020 olarak kalacak" ifadesinin de yer aldığı açıklama, UEFA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.

  • EURO 2020, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelenmişti.

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