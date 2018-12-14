SERİE A

UEFA Milan'a 12 milyon euro para cezası verdi

UEFA'dan Milan'a yüklü para cezası

UEFA, Milan'a 12 milyon euro para cezası verdi. İtalyan ekibi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair play şartlarını yerine getiremezse bir yıl da men cezası alacak.

Haber Merkezi AA
Milan UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Milan UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Fotoğraf: MARCELO DEL POZO / Reuters

UEFA, İtalya'nın Milan Kulübüne para cezası ve ileriye dönük ihtar verdi.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulunun, finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Milan Kulübüne 12 milyon euro para cezası verdiği, bu tutarın İtalyan ekibin bu yılki UEFA gelirlerinden kesileceği kaydedildi.

Açıklamada, 30 Haziran 2021 tarihine kadar finansal fair-play şartlarının yerine getirilmemesi durumunda, kırmızı-siyahlı ekibin 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Avrupa kupalarına katılması halinde bir sezon men cezası alacağı ifade edildi.

  • UEFA, haziran ayında aldığı kararla Milan'a bir yıl men cezası vermiş, ancak İtalyan ekibinin itirazı üzerine Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) kararı kaldırmıştı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Milan, F Grubu'nu 10 puanla üçüncü sırada tamamladı ve gruptan çıkamadı.

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