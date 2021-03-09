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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'nde flaş VAR kararı: Cüneyt Çakır'ın VAR'ı İtalyan oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak olan Dortmund-Sevilla maçının hakemi Cüneyt Çakır. UEFA, bu mücadelenin VAR atamasını diğer maçların aksine aynı ülkeden yapmadı. Dortmund-Sevilla maçının VAR hakemi Massimiliano Irrati, yardımcısı ise Mete Kalkavan oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır
Cüneyt Çakır

Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, ilk maçta 3-2 yendiği Sevilla'yı konuk edecek. Bu mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın orta hakem olacağı maçın VAR'ı ise diğer maçların aksine aynı ülkeden biri olmadı. UEFA, bu kritik maçın VAR atamasını İtalyan hakem Massimiliano Irrati'den yana kullandı. Irrati'nin VAR yardımcılığını ise Mete Kalkavan yapacak.

Yaşanan bu gelişme kamuoyunda, 'UEFA, Türkiye'deki VAR uygulamasını beğenmiyor' şeklinde yorumların yapılmasına neden oldu. Diğer maçların aksine Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada yabancı bir VAR hakeminin olması dikkat çekti.

  • Cüneyt Çakır, Süper Lig'de son 3 maçta VAR hakemliği yapmıştı. Çakır standartsız kararları sebebiyle eski hakemlerden ve kulüp yöneticilerinden ciddi eleştiriler almıştı.
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