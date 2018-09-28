UEFA AVRUPA LİGİ

UEFA'nın 'Valbuena' paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

UEFA, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Valbuena'nın doğum gününü sosyal medyadan paylaştığı video ile kutladı. Yapılan paylaşımda tercih edilen gol videosu ise sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Valbena Feenrbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 8 gol atarken 16 da asist kaydetti.

Valbena Feenrbahçe formasıyla çıktığı 45 maçta 8 gol atarken 16 da asist kaydetti.

UEFA'nın Avrupa Ligi resmi hesabı Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın 34. yaş günü için bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu için yapılan kutlama mesajındaki gol tercihi ise şaşırttı.

Paylaşımda, Valbuena'nın Marsilya formasıyla Ayew'in asistinde Fenerbahçe'ye karşı attığı gole yer verildi.


  • 2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşma şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Valbuena ve Ayew'in Marsilya adına attığı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte UEFA'nın sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olan o paylaşımı;

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