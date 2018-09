UEFA'nın 'Valbuena' paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı

UEFA'nın Avrupa Ligi resmi hesabı Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın 34. yaş günü için bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu için yapılan kutlama mesajındaki gol tercihi ise şaşırttı.

Paylaşımda, Valbuena'nın Marsilya formasıyla Ayew'in asistinde Fenerbahçe'ye karşı attığı gole yer verildi.





2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşma şimdilerde Fenerbahçe forması giyen Valbuena ve Ayew'in Marsilya adına attığı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İşte UEFA'nın sarı-lacivertli taraftarların tepkisine neden olan o paylaşımı;