PTT 1.LİG

Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ümraniyespor, kulüp içerisinden 14 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ümraniyespor

Ümraniyespor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik ekipten 2, futbolculardan 7, çalışanlardan ise 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Daha öncede vakalar açıklanmıştı

28 Ağustos 2020 tarihinde Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, "Son COVID-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu malesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

Moussa Sow'dan sürpriz imza: 1. Lig ekibine transfer oldu
Moussa Sow'dan sürpriz imza: 1. Lig ekibine transfer oldu

Son olarak Gaziantep FK'da forma giyen ve 3 Ekim 2019 tarihinden bu yana kulüpsüz olan Senegalli futbolcu Moussa Sow, sürpriz bir transfere imza attı.34 yaşındaki futbolcu, Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı.İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sow'un rövaşata gollerine atıfta bulunularak, "Tahmin edin kim döndü?" denildi.GUESS WHO’S BACK! pic.twitter.com/P8tPqaUvv1&mdash; Ümraniyespor (@Umraniyespor) August 28, 2020 Moussa Sow: Fenerbahçe tercihimden dolayı gerçekten çok mutluyumVideo: Sow gol attı Arap spiker çıldırdı!

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