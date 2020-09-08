Ümraniyespor'da 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik ekipten 2, futbolculardan 7, çalışanlardan ise 5 kişi olmak üzere toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Daha öncede vakalar açıklanmıştı

28 Ağustos 2020 tarihinde Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamada, "Son COVID-19 testlerimizde 2 futbolcumuzun sonucu malesef pozitif çıkmıştır. Gerekli tedbirler alınıp, karantina süreci uygulanmaya başlanmıştır. Süreç kontrolümüz altında devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verilmişti.

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalısanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir.



İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hx50bsUeNh — Ümraniyespor (@Umraniyespor) September 8, 2020