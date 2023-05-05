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Spor

Ümraniyespor'dan Burak Şeker açıklaması: Endişeliyiz

Ümraniyespor Kulübü, Sivasspor ile oynanacak lig maçına hakem Burak Şeker'in atanmasına tepki gösterdi.

14:16 . 5/05/2023 Cuma
IHA
Antalya bölgesi hakemlerinden Burak Şeker

Antalya bölgesi hakemlerinden Burak Şeker

Ümraniyespor, Süper Lig’de bu hafta oynayacakları Sivasspor maçının hakemi Burak Şeker hakkında açıklama yaptı.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Spor Toto Süper Lig 9. haftasında Y. Kayserispor’a karşı oynadığımız müsabakada fahiş bir hatası nedeniyle 2 puan kaybettiğimiz hakem Burak Şeker’in, bizim adımıza sezonun en önemli müsabakalarından biri olan 33. hafta Sivasspor karşılaşmamıza atanması bizi fazlasıyla şaşırtmış ve endişelendirmiştir. Aleyhimize hata yapan hakemlerin tekrar tekrar maçlarımıza atanması, yapay zeka sistemi arkasına saklanılması hakkaniyetli değildir. İlgili hakem Y. Kayserispor müsabakamız sonrası sadece 3 Süper Lig maçı yönetmiş ve tekrar kulübümüzün bir maçına atanmıştır. Benzer bir senaryo hakem Ümit Öztürk ile yaşanmış; Öztürk, 6. hafta Gaziantep müsabakamızda alakasız bir penaltı ile bizi 2 puandan etmiş, daha sonra Türkiye Kupası son 16 turu Trabzonspor müsabakamıza atanmış ve tekrar alakasız bir penaltı çalmıştır. Dahası, o maçın VAR hakemi olarak görev yapan Abdülkadir Bitigen, 4 gün sonra ligde Fenerbahçe oynadığımız 20.hafta maçının orta hakemi olmuş ve çok kötü bir maç performansı sergilemiştir. Hakem hatalarının sürekli tekrar etmesi, futbolun adaletini zedelemekte ve güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir. Yaşadığımız hakem hataları bizi derinden sarsıp ligde konumumuzu tayin etmiştir. Ümraniyespor, ligde kalma mücadelesinde sonuna kadar savaşmaya kararlıdır ve takımımıza olan inancımız tamdır. Ancak ligin sonuna geldiğimiz bu dönemde hakem atamalarının daha adil ve dengeli bir şekilde yapılması için acil önlemler alınması gerekmektedir. MHK yetkililerini göreve davet ediyoruz.”





#Süper Lig
#Ümraniyespor
#Burak Şeker
#Sivasspor
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