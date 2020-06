Ünlü sporcu hasretini çektiği köyünde koronavirüse yakalandı

Monaco’da yaşayan Grigor Dimitrov, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 3 aydır süren seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, soluğu memleketi Bulgaristan’ın Haskovo (Hasköy) kentinde aldı. Uzun yıllardır memleket hasreti çeken Dimitrov, seyahat dönüşü salgın semptomları üzerine test yaptırma kararı aldı.

"Testim pozitif"

Ünlü tenisçi testin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlarıma ve arkadaşlarıma Covid-19 testimin pozitif çıktığını bildirmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde benimle temas eden herkesin test olup gerekli önlemleri aldığından emin olmalıyım. Sebep olabileceğim herhangi bir zarar için çok üzgünüm" dedi.

Dimitrov’un, ailesiyle birlikte yaşadığı Fransa’ya bağlı özerk bir prenslik olan Monaco’da karantinaya alındığı ifade edildi.

Haskova Belediye Başkanı da test olacak

Dimitrov’un bir hafta önce Monaco’dan, doğduğu şehir Haskovo’ya geldiği, buradaki kortlarda antrenman yapıp, Haskovo Belediye Başkanı ile görüştüğü öğrenildi. Bu gelişme üzerine belediye başkanının da test yaptıracağı kaydedildi.