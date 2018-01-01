SÜPER LİG

Vagner Love transferinde son dakika gelişmesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Alanyaspor’un golcüsü Vagner Love’u istedi. Devreye Cenk Tosun’u satmaya hazırlanan Beşiktaş da girdi.

Haber Merkezi Diğer
Süper Lig'de bu sezon 14 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun 10 golü bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon 14 maçta forma giyen Brezilyalı futbolcunun 10 golü bulunuyor.

Vagner Love transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Fatih Terim golcü futbolcuyu arayarak Galatasaray’a “Seni istiyorum” dedi. Love’un cevabı “Kulübümle anlaşın, seve seve oynarım” oldu.

Beşiktaş devreye girdi

Fanatik'in haberine göre; Cenk’i Everton’a satmaya hazırlanan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş, Vagner Love transferini bitirin talimatı verdi.

Galatasaray bir adım önde

Fatih Terim’in oyuncuyu arayıp konuşması oldukça etkilemiş durumda. Bu yüzden tecrübeli golcünün ilk tercihi Galatasaray.

  • Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu ise oyuncuyu satmayı düşünmüyor. Oyuncusu gitmeyi çok isterse kapıyı en az 4 milyon Euro’dan açmayı planlıyor. Alanyaspor’a bonservissiz gelen 33 yaşındaki golcü geçen sezon 23, bu sezonun ilk yarısında ise 10 gol attı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.