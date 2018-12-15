VakıfBank’ta şampiyonluk gururu

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda kupayı kazanan VakıfBank’ın kaptanı Melis Gürkaynak ve genç oyuncusu Buket Gülübay, bu büyük başarının gururunu yaşadıklarını söyledi. Gözde Kırdar’ın ardından kaptanlık sorumluluğunu alan Melis Gürkaynak, aldıkları her kupanın çok anlamlı olduğunu belirterek, “Gittiğimiz her turnuvada çok büyük bir adayız, yine favori olarak gittiğimiz bir turnuvadan şampiyon olarak döndük. Bu, bizim için büyük bir gurur” dedi. Elde ettikleri şampiyonluktan sonra beklentilerin fazla olacağına dikkati çeken sarı-siyahlı oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü, “VakıfBank, bu beklentilere, bu baskılara alışık bir kulüp. Her zaman şampiyonluk için sahaya çıkıyoruz. VakıfBank forması giymek herkese nasip olmuyor. Umarım bu bilinç, önümüzdeki maçlara ve gelecek sezonlara da yansır.”

ABLA-KARDEŞ OLAYI ÇOK GÜZEL

Takımın 19 yaşındaki oyuncusu Buket Gülübay ise kadrodaki tecrübeli oyuncuların yanı sıra teknik heyetin desteğiyle sıkıntı yaşamadıklarını dile getirdi. VakıfBank’ta bir aile ortamı olduğunu kaydeden genç oyuncu, “Kulübümüzde abla-kardeş olayı çok güzel. Böyle bir ortam olduğu için burada oynamak, burada bulunmak çok kolay. Şampiyonluk baz alındığında çıta çok yüksekte, bizi zorlayan tek şey bu. Şampiyonluğun ardından İstiklal Marşı söylendi, bu bizim için çok büyük bir gurur. Bu yaşta bunları yaşamak tüylerinizi diken diken ediyor” diye konuştu. Buket, genç olmasından dolayı bir tecrübesizlik yaşadığını ama bunu zamanla aşacağını da söyledi.