Vitor Pereira topun ağzında

Fenerbahçe’nin ligdeki son maçında sahasında konuk ettiği Kayserispor karşısında beraberliği uzatmada kazanılan penaltı ile kurtarması sabırları taşırırken, teknik direktör Vitor Pereira’nın takımdaki geleceğinin sallantıda olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli teknik adam ile yolları ayırmak istediği, ancak Pereira ve yardımcılarına ödenecek tazminat bedelinin de düşündürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe yönetimi daha önce Philip Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut’a da tazminat ödemek zorunda kalmıştı. Portekizli teknik direktörün 2 milyon euroluk tazminat maddesi olduğu belirtildi.

Yönetimin de hataları var

Gelinen noktada yönetimin de hatalarının bulunduğu kaydedildi. Portekizli teknik adamın, sözleşme için Fenerbahçeli yöneticiler ile yaptığı görüşmede takımı 3’lü oynatmayı planladığını ve özellikle orta saha, sol kanat bek ve pivot forvet transferi yapılmasını istediği belirtildi. Ancak sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik adamın özellikle istediği sol kanat bek ve pivot forvet transferini gerçekleştiremedi. Serdar Dursun da Pereira’dan önce transfer edildi. Portekizli çalıştırıcı, Serdar’ı beğenmese de oynatmak zorunda kaldı. Sarı-lacivertli takımda büyük gelişim gösterse de Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel gibi iki kanat bekle oynatmak zorunda kaldı. Portekizli teknik adamın istediği Morita transferi gerçekleştirilemeyerek son anda Crespo alındı. O da yedek kaldı.

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Oyuncular da rahatsız

Teknik direktör Vitor Pereira’nın oyun sistemi ve yaptığı değişikliklerin futbolcular tarafından da eleştirildiği belirtildi. Portekizli teknik adam, maçın son dakikalarında Pelkas’ı sağ bek olarak oynattı. Yunan oyuncu, kenara gelerek teknik heyete nasıl oynayacağını sordu. Bu durum, Pereira’nın takımdaki kontrolü tamamen kaybetmesi ve otoritesinin giderek zayıflaması olarak yorumlandı.

Duran top sorunu çözülemiyor

Fenerbahçe, duran toplardan gol yemeye devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın duran toplardan yediği goller yarışta geriye düşmesinde ana faktör olarak öne çıkıyor. Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında duran toplardan kalesinde peş peşe goller gören Fenerbahçe’de teknik heyetin buna çözüm bulamaması düşündürüyor. Sarı-lacivertli takım kullandığı duran toplardan ise pozisyon üretemiyor.

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Kale S.O.S veriyor

Fenerbahçe’de Altay Bayındır’ın sakatlanması sonrası kaleye geçen Berke Özer, ligde 90 dakika süre aldığı 2 maçta filelerinde toplam 4 gol gördü. Devre arasında genç kaleciyle sözleşme yenilemeyi planlayan yönetim, geri adım atarken, Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan için harekete geçilecek. Bu arada Ümit Milli Takım’a çağrılan Berke bel ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

SPOR Madem öyle Avrupa'ya gitmeyelim!



