Vodafone Park'ta Bayern maçı öncesi skor denemesi

Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de ilk maçta 5-0 yenildiği Bayern Münih'le Vodafone Park'ta rövanş maçına çıkacak. Siyah beyazlıların stadyum yetkilileri mücadele öncesinde stadyumun skorboard'unda deneme yaptı.

Kameralara yansıyan bu deneme esnasında ortaya çıkan skor sosyal medyada büyük ilgi gördü. O skora göre Beşiktaş'ın mücadeleden 5-0 ayrıldığı ön görüldü. Gollerin ise Talisca (2), Atiba, Tosic ve Negredo'dan geldiği yazıldı.

Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadeleyi 20.00'den itibaren yenisafak.com'un 3 boyutlu canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.