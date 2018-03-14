UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Vodafone Park'ta Bayern maçı öncesi skor denemesi

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'le karşılaşacağı mücadele öncesinde Vodafone Park'ta skorboard denemesi yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern-Beşiktaş.

Bayern-Beşiktaş.

Beşiktaş, bu akşam saat 20.00'de ilk maçta 5-0 yenildiği Bayern Münih'le Vodafone Park'ta rövanş maçına çıkacak. Siyah beyazlıların stadyum yetkilileri mücadele öncesinde stadyumun skorboard'unda deneme yaptı.

Kameralara yansıyan bu deneme esnasında ortaya çıkan skor sosyal medyada büyük ilgi gördü. O skora göre Beşiktaş'ın mücadeleden 5-0 ayrıldığı ön görüldü. Gollerin ise Talisca (2), Atiba, Tosic ve Negredo'dan geldiği yazıldı.

Vodafone Park'ta skorboard test edildi.
Vodafone Park'ta skorboard test edildi.

  • Beşiktaş ile Bayern Münih arasında oynanacak mücadeleyi 20.00'den itibaren yenisafak.com'un 3 boyutlu canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Bayern Münih-Beşiktaş: 5-0 (Maç Özeti)
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Bayern Münih-Beşiktaş: 5-0 (Maç Özeti)

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 mağlup oldu. Siyah beyazlı temsilcimizde Vida, 16. dakikada kırmızı kart gördü.

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