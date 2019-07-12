'Yanlış oyuncuya imza attırdılar' iddiası: Transfer iptal oldu

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da hafta başında anlaşma sağlandığı açıklanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow'un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi.

Menemenspor yönetiminin isim karışıklığı nedeniyle İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow yerine Portekiz'de oynayan Alpha Jallow'u transfer ettiğini fark ederek oyuncuyu takımdan gönderdiği ileri sürüldü.

Menemenspor yönetimi ise açıklama yaparak Alpha Jallow'un transferinde isim karışıklığı yaşanmadığını, futbolcunun sağlık raporlarında sorun çıkması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.