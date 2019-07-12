PTT 1.LİG

'Yanlış oyuncuya imza attırdılar' iddiası: Transfer iptal oldu

Menemenspor, daha önce sözleşme imzaladığını duyurduğu Gambiyalı Alpha Jallow transferinden vazgeçti.

Haber Merkezi DHA
Jallow, Menemenspor formasıyla poz vermişti.

Jallow, Menemenspor formasıyla poz vermişti.

Fotoğraf: Gökay ÖZALP / DHA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemenspor'da hafta başında anlaşma sağlandığı açıklanan Gambiyalı forvet Alpha Jallow'un sözleşmesi tartışmalı bir şekilde feshedildi.

Menemenspor yönetiminin isim karışıklığı nedeniyle İtalya 2. Ligi'nde oynayan Lamin Jallow yerine Portekiz'de oynayan Alpha Jallow'u transfer ettiğini fark ederek oyuncuyu takımdan gönderdiği ileri sürüldü.

Menemenspor yönetimi ise açıklama yaparak Alpha Jallow'un transferinde isim karışıklığı yaşanmadığını, futbolcunun sağlık raporlarında sorun çıkması nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini belirtti.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.