Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig temsilcilerinden Göztepe, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Yasin Öztekin'e Göztepemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yasin Öztekin, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 1,5 yıl Göztepe forması giymişti.