Spor Yasin Öztekinin yeni takımı belli oldu
TRANSFER

Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

TFF1. Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Öztekinin yeni takımı belli oldu
Yasin Öztekin

TFF 1. Lig temsilcilerinden Göztepe, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, "Yasin Öztekin'e Göztepemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yasin Öztekin, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 1,5 yıl Göztepe forması giymişti.
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