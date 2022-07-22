Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

Dünya

KKTC'de 15 bin TL üzerindeki maaşlardan yüzde 20 kesinti yapılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kamuda çalışan ve emeklilerin maaşında çok konuşulacak bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, 15 bin lira üzeri maaş alan herkesten yüzde 20 kesinti yapılmasına karar verildi.