Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu

TFF 1. Lig temsilcilerinden Göztepe, son olarak Yılport Samsunspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, "Yasin Öztekin'e Göztepemize yeniden 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yasin Öztekin, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında 1,5 yıl Göztepe forması giymişti.
#Transfer: 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: We signed 1 year contract with Yasin Öztekin, who fought with our glorious jersey for 1.5 years in 2018/19 and 2019/20 seasons.#Göztepe pic.twitter.com/6aDjtvt8RJ
#Transfer: 2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık.#Transfer: We signed 1 year contract with Yasin Öztekin, who fought with our glorious jersey for 1.5 years in 2018/19 and 2019/20 seasons.#Göztepe pic.twitter.com/6aDjtvt8RJ— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 22, 2022