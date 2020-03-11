Yeni Malatya-Trabzonspor: 1-3

Trabzonspor, Süper Lig 19. hafta erteleme maçında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek averajla liderliğe yükseldi.

Karşılaşmadan dakikalar;

GOL!

10. dakikada Abdulkadir Parmak’ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Jose Sosa’nın son çizgiye inip yaptığı ortada, Novak’ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

GOL!

30. dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir noktadan Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti. 0-2

GOL!

44. dakikada Gökhan Töre’nin ara pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Umut Bulut’un şutunda top Novak’a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

GOL!

55. dakikada bordo-mavili ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ekuban'ın pasında topla buluşan Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından filelere gitti: 1-3

58. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında Acquah topu uzaklaştırdı. Bir kez daha topu önünde bulan Sosa'nın ikinci ortasında Nwakaeme'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür, kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, son anda araya giren Robin Yalçın topu kornere gönderdi.

89. dakikada Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Gizli değil gerçek lider! pic.twitter.com/y7LwIjrl83 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 11 Mart 2020

Yeni Malatya-Trabzonspor maçında VAR'a büyük tepki Süper Lig'in erteleme maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Yeni Malatya'nın skoru 2-1'e getirdiği golün hemen öncesinde faul olduğunu belirten Trabzonsporluların itirazı karşılık bulmadı.Yeni Malatya'nın atak başlangıcında Ndiaye'ye faul yapıldığı belirtilirken Ali Palabıyık oyunu devam ettirdi.Golle sonuçlanan atak sonrasında bordo mavililer VAR'dan faul uyarısı geleceğini düşünürken Mustafa Öğretmenoğlu'nun Ali Palabıyık ile konuşmasından gol kararı çıktı.







