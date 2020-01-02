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Yeni Malatyaspor Mehmet Ekici'nin peşinde

Ara transfer döneminde kadrosuna yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Yeni Malatyaspor, bir yandan kadrosundaki fazla oyuncuları göndermek için uğraşırken, bir yandan da belirlediği isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor. Sarı kırmızılıların bu kapsamda sezon başında Fenerbahçe’de kadro dışı kalan Mehmet Ekici’ye talip olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroya kaydedilmemişti.

Mehmet Ekici, teknik direktör Ersun Yanal tarafından kadroya kaydedilmemişti.

2020’nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici’nin adı ara transfer döneminde de bir çok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisi Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’dan geldiği belirtiliyor.

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan’ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu şuanda hem Milli takımın hem de Fenerbahçe’nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici’nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor’a gidebileceği belirtiliyor.

  • Ekici’nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.

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