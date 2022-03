Yeni Malatyaspor pes etmek istemiyor

Futbolculuk kariyerinde Malatyaspor'da 5 sezon boyunca 44 numaralı formayı terleten Mert Korkmaz, şu an antrenör olarak görev aldığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un zor bir dönemden geçtiğini, ancak ligde kalma umutlarının olduğunu söyledi.

Süper Lig'de 20 puanla son sırada bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 28. haftada göreve gelen teknik direktör Cihat Arslan'ın ekibinde yer alan Mert Korkmaz, yaptığı açıklamada, memleketi Malatya'da hem futbolcu hem antrenör olarak görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.

Malatya'da geçmişte yaklaşık 4,5 yıl futbolcu olarak hizmet ettiğini, Yeni Malatyaspor 1. Lig'deyken teknik direktör olarak da 10 hafta görev yaptığını anlatan Korkmaz, şimdi de teknik direktör Cihat Aslan'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak takıma katkı sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Korkmaz, görevini en iyi şekilde yapma gayretinde olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Zor bir dönem ama umut her zaman vardır. Matematiksel olarak devam ettiği sürece umut her zaman devam eder. Onun için biz Yeni Malatyaspor'a yakışanı yapmaya çalışıyoruz. Ligin sonunu bilemeyiz ama şu an sonuncu sırasındayız. Kimse takımın ligde burada olmasını istemez ancak maçlara bize yakışan şekilde, kazanmak için çıkacağız. Buraya geldiğimizde moralsiz bir takım vardı. Bunun takım olarak tepkisini Adana Demirspor maçında gösterdik. Bu Altay maçında devam edebilirdi, kazanmaya en kötü berabere bitebilirdi ama hakemin verdiği yanlış karardan mağlup olduk. Zaten hakemlerin genel anlamda VAR ile yaptığı bir süre yanlış var. Önümüze bakıyoruz. Nerede olursak olalım her maça kazanmak için çıkacağız."

"İnönü Stadı'nın bizde hatırası çoktur"

"Eski İnönü Stadı'nın bizde hatırası çoktur. O zaman takıma devre arasında geldiğimde 12 puanı vardı, çok zor şartlardaydı takım. Kümede kalma ihtimali çok düşüktü, yüzde 10-15'lerden bahsediliyordu. Biz o dönem onu başardık. Ligin ikinci yarısında en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen takımdık, kümede kaldık. Nasip, kısmet, inşallah burası için de olur. Ancak şu an işin antrenörlük tarafındayım. Güzel günlerdi, seyirciyle bütünleşen bir takım vardı. O kadroyla UEFA'ya da gitmiştik."

"Kimseye doğru düzgün açıklama yapılmıyor"

"Takımların yöneticileri, tepkilerini gösteriyor. Kimse anlam veremiyor olanlara ancak beni de çok şaşırtmıyor olanlar. Bizce de çok doğru gitmiyor bazı şeyler. Bu da onlardan bir tanesi. Kimseye doğru düzgün açıklama yapmıyor neden böyle olduğuna dair. Bu duruma kulüp başkanları da tepkilerini gösteriyor. Kümeden düşmenin kaldırılmasını talep edenler var, göreceğiz. Gönül ister ki işler düzgün yürüsün ancak inandırıcılığını kaybetti. Sürekli bir değişiklik oluyor. İnşallah doğru yolu buluruz."

"Avrupa arasındaki makas çok açıldı"

"Kalite olarak bizim dönemdeki oyuncu kalitesi daha iyiydi. Ancak maddi anlamda gelirler de bu kadar değildi. Kalite ve seyirci potansiyeli daha iyiydi. Şu an tribünlerde yarıdan fazla boşa oynuyorsun. Eskiden seyir zevki daha iyi ve güzeldi. Ama günümüzde inşallah daha iyi yerlere geliriz. Daha doğrusu Türk futbolu ile Avrupa arasındaki makas çok açıldı. Onlar aldı başını gitti biz yerimizde sayıyoruz."