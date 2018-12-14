SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'da 'çerez' yasağı

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim "Çerez değil atkınla, formanla gel" vurgusu yaparak taraftarlarını maça davet etti.

Haber Merkezi IHA
Yeni Malatyaspor Süper Lig'de topladığı 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Süper Lig'de topladığı 25 puanla 5. sırada yer alıyor.

Fotoğraf: Taha AYHAN / DHA

Spor Toto Süper Lig’de 15 haftada 25 puan toplayan Yeni Malatyaspor, ligin 16. haftasında 26 puan toplayan Antalyaspor’u konuk edecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi Yeni Malatyaspor kulübü taraftara çağrıda bulundu. Yönetim, taraftarların zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada takımlarına birinci dakikadan 90. dakikaya kadar destek vermeleri için stadyuma çerez getirilmemesi çağrısında bulundu.

Stadyuma çerez ile giriş yasaklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hep bir ağızdan aynı marşı, aynı ortamda aynı duygularla, omuz omuza yaşamak için, Antalyaspor maçında stadyumumuza çerez ile giriş yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yasaklanmıştır. Çerez değil atkınla, formanla gel” denildi.



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