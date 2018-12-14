Yeni Malatyaspor'da 'çerez' yasağı

Spor Toto Süper Lig’de 15 haftada 25 puan toplayan Yeni Malatyaspor, ligin 16. haftasında 26 puan toplayan Antalyaspor’u konuk edecek.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesi Yeni Malatyaspor kulübü taraftara çağrıda bulundu. Yönetim, taraftarların zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada takımlarına birinci dakikadan 90. dakikaya kadar destek vermeleri için stadyuma çerez getirilmemesi çağrısında bulundu.

Stadyuma çerez ile giriş yasaklandı

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hep bir ağızdan aynı marşı, aynı ortamda aynı duygularla, omuz omuza yaşamak için, Antalyaspor maçında stadyumumuza çerez ile giriş yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yasaklanmıştır. Çerez değil atkınla, formanla gel” denildi.

Hep bir ağızdan aynı marşı, aynı ortamda aynı duygularla, omuz omuza yaşamak için, Antalyaspor maçında stadyumumuza çerez vs. ile giriş yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde yasaklanmıştır.

Çerezle değil, ATKINLA, FORMANLA GEL !#yenidenbirefsane pic.twitter.com/i5ZZtS7I0p — Evkur Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) 13 Aralık 2018