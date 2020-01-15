Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" denildi.

Sergen Yalçın, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında 21 resmi maça çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz."

Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz. — Adil GEVREK (@GevrekAdil) 15 Ocak 2020

Malatya yönetimi Sergen Yalçın'ın açıklamalarından rahatsızdı

Yeni Malatya yönetiminin Sergen Yalçın'ın basına yaptığı açıklamalardan rahatsız olduğu ve bu sebeple yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Tecrübeli futbol adamı, "Malatya'da seyircimiz maça gelmiyor. 7-8 bin civarı seyircimiz var. 27 bin kişilik statta 7-8 bin seyirci geliyor. İyi gittiğimiz zaman da 8 bin kişi geliyor. Bir tek büyük maçlarda 17-18 bin oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kararı idman sonrasında öğrendi

Yeni Malatyaspor'un öğlen gerçekleştirdiği idmanda takımın başında olan Sergen Yalçın, yönetimin kararını antrenmanın bitiminde öğrendi. Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabı yolların ayrılması kararından önce "Hocamız Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Sivasspor maçında ilk on birde forma giyen futbolcularımız yenileme çalışması yaparken, diğerleri ise normal tempoda çalıştılar" ifadeleri kullanılmıştı.