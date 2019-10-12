Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic: Benim işim gol atmak

Yaz transfer döneminde sarı-siyahlıların Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet Jahovic, sezona iyi başladı.

Sarı-siyahlı takımın bu sezon ligdeki 7 maçında da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, 7 kez fileleri havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Adis Jahovic yaptığı açıklamada, futbolu sevdiğini ve idmanlarda özenle çalıştığını belirtti.

Daha önce kendini geliştirmek ve formda tutmak için takım antrenmanlarının dışında özel hocayla çalıştığını anlatan Jahovic, ancak şu an takımla yaptığı idmanların kendisi için yeterli olduğunu aktardı.

Jahovic, antrenmanlara kendini yüzde yüz verdiğine değinerek, "Bu başarı isteğe ve karaktere bağlı bir şey. Ne kadar isterseniz o kadar başarılı olursunuz. Hocaların verdiğini idmanları da yüzde yüz yapmaya çalışıyorum. Takıma fayda sağlamak için yapmam gerekenleri yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.

"Her futbolcu gol kralı olmak ister"

Süper Lig'de 7. hafta sonunda attığı 7 golle ligde en fazla gol atan futbolcular arasında ilk sırada bulunmasının, sarı-siyahlı takımın oyun sistemiyle de ilgili olduğunu dile getiren Adis Jahovic, şu ifadeleri kullandı;

"Ben Sergen hoca ile daha önce çalıştığım için burada çok çabuk uyum sağladım, iyi başladım. İnşallah böyle devam eder. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Benim işim gol atmak. Gol atmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ama takımın menfaatleri benim için daha önemli. Tabii ki her futbolcu gol kralı olmak ister. Benim önceliğim takımın ligde iyi gitmesi. Takım yenilmişse ve ben gol atmışsam attığım golün bir anlamı yok. Gol ve galibiyet aynı anda gelirse çok iyi olur."

"Falcao çok iyi bir santrfor"

Adis Jahovic, gol krallığı yarışı için birçok futbolcunun öne çıktığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Falcao yeni geldi, uyum sağlaması zaman alacak, onun için goller de gecikti. Falcao çok iyi bir santrfor. Papiss Cisse'nin şu an 6 golü var. Burak Yılmaz da sezon başında sakatlık geçirdi. Burak da performansını yakalarsa gol krallığının en büyük adaylarından biri bence. Bir de Vedat Muric var. Şimdi daha iyi bir takımda gol kralı olabilecek potansiyelde bir yapısı var. Göztepe'de forma giydiğim sezon ligde en fazla gol atan 3. oyuncuydum. Benim için takımın menfaati önemli, gol krallığım önemli değil."

📌Süper Lig'de 7. hafta sonunda gol krallığındaki durum



Jahovic ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Cisse ⚽⚽⚽⚽⚽⚽

Crivelli ⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/itXmX74kxq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 7 Ekim 2019

"Kurban kesene kadar bayağı şansızlık oldu"

Geçen sezon Atiker Konyaspor'da forma giydiği dönemde ligin ilk yarısından bir arkadaşının tavsiyesiyle şansızlıklardan kurtulma için ligin ilk yarısının 16. haftadaki Kasımpaşa maçından önce kestiği kurbanla şansızlıkları geride bıraktığını anlatan Jahovic, şunları kaydetti:

"O dönem bayağı bir şansızlık yaşadım, bir arkadaşım kurban kesmemi söyledi. Kurban kesene kadar baya bir şansızlık oldu. Kasımpaşa maçının ardından her şey normale döndü."

Jahovic: Her maçtan önce kurban keseceğim Jahovic, Atiker Konyaspor'un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da yaptığı açıklamada, Süper Lig'de şanssız bir ilk yarı geçirdiğini belirtti.Makedon oyuncu, 16. haftadaki Kasımpaşa maçından önce kurban kesmesiyle ilgili, "Kasımpaşa maçından önce kurban keserek yaşamış olduğum şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol attım. Tabii ki sadece şanssızlık için değil, kurban yapılması gereken bir şey. İleriki zamanlarda da kurban keseceğim. Neden olmasın, her maçtan önce kurban keseceğim" ifadelerini kullandı."Umarım ki daha başarılı bir dönem geçireceğim"Bu sezon şu ana kadar 5 gol atan deneyimli futbolcu, gol sayısında beklentilerin altında kaldığının farkında olduğunu belirterek, "Geçen seneki gol sayısını bu sene yakalayamadım, o kadar üretken değilim. Çok gol atamamamın sebeplerinden biri önceki teknik direktörümüz Rıza Çalımbay'ın farklı taktik yapısı olabilir. Bir de düzenli olarak oynamayışım fazla gol atamamama sebep oldu. Şimdi yeni bir hocamız var, kendisi takıma yeni bir enerji getirdi, farklı bir taktik anlayışı var. Umarım ki ikinci yarıda daha başarılı bir dönem geçireceğim" diye konuştu.Jahovic, Rıza Çalımbay döneminde fazla forma şansı bulamaması hakkında ise, "Neden oynayıp oynamadığım tamamen hocamızın kararıydı. Belki beni taktiksel yapısına uygun görmüyordu, belki de daha farklı düşünceleri vardı. Bazen çift forvet bazen tek forvet oynatıyordu, bunu kesinlikle sorgulamadım ve en iyi şekilde çalışmaya devam ettim" değerlendirmesinde bulundu. Bu gönderiyi Instagram'da gör Adis Jahovic (@_adis18_)'in paylaştığı bir gönderi (28 Ağu, 2018, 4:18öö PDT) "Hedeflerimiz arasında Avrupa kupalarında yer almak var"İlk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlamalarına rağmen ikinci sıradaki Trabzonspor ile aralarında 4 puan fark bulunduğunu hatırlatan Jahovic, bu sezonki hedeflerini, "Her takımın hedefleri içerisinde Avrupa kupalarında yer almak olur, bizim de hedeflerimiz arasında Avrupa kupalarında yer almak var. Yalnız o kadar uzağa bakmıyoruz, maç maç başarılı olmaya çalışıyoruz. Bunun bizi nereye götüreceğini göreceğiz" şeklinde ifadelerle aktardı.Golcü oyuncu, "Ara transfer döneminde transfer teklifi aldın mı?" sorusuna, "Bu dönemlerde bu tip transfer konuları yazılıp çizilir. Bazı takımlar da ilgilenmiş olabilir ama şu an yalnızca Konyaspor'u düşünüyorum. Takıma nasıl katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Herhangi bir teklif geldiğinde bu menajerimle çözülecek bir şey" cevabını verdi.Jahovic, bu sezon en çok zorlandığı maçın ise Galatasaray karşılaşması olduğunu söyledi. Makedon golcü, "Her maç defans oyuncularına karşı oynamak zordur. En zorlarından biri de Galatasaray maçında gerçekleşmişti. O maçta Galatasaray 3 stoperle oynadı, onlara karşı çok zorlandım" ifadelerini kullandı."Mevlana'nın şehrinde bulunmaktan gurur duyuyorum"Konya'daki yaşamından mutlu olduğunu aktaran Adis Jahovic, Mevlana hakkında da bilgi sahibi olduğunu anlatarak şöyle konuştu;"Mevlana, Konya şehrinin sembolü olmuş, çok önemli kişilerden birisi. Konyaspor'da oynadığımı söyleyince herkes Mevlana'yı soruyor. Kendisi hakkında bilgi sahibiyim, müzesini gezdim. Mevlana'nın şehrinde bulunmaktan ve onun şehrinin takımında oynamaktan gurur duyuyorum."