SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor'un UEFA'daki rakibi belli oldu

Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatyaspor da yer aldı.

Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.

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