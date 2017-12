Yerliler göze girdi

Galatasaray'ın önceki gün Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Bucaspor'u 3-0 yenerek 16 Ocak 2018'deki rövanş maçı öncesinde büyük avantaj yakaladığı karşılaşmada sahada yer alan yerli futbolcuların performansı göz doldurdu. Sezonun ilk yarısında yabancı ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda, kupa maçında şans bulan Türk oyuncuların mücadelesi ve kendilerini sürekli hazır tuttuklarını göstermeleri taraftarların, sezonun ikinci yarısı öncesi umutlarını artırdı. Bucaspor maçında attığı 2 golün yanı sıra oyuna katkısıyla da dikkatleri üzerine çeken Sinan Gümüş, teknik heyetten de tam not aldı. Sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Fatih Terim'in, oyuncusuyla yaptığı toplantıda, “İyi performans gösterdiğin her an formayı alacaksın, yeter ki gerçek Sinan'ı sahada göster” dediği öğrenildi.

AHMET VE KORAY'A: HAZIR OLUN

İlk yarıda forma şansı bulamayan isimlerden olan Yasin Öztekin de, Bucaspor maçı da dahil olmak üzere çıktığı iki maçta 1 gol ve 1 asistle takımına katkı yaparak hazır olduğunun sinyalini verdi. Yasin'in de sezonun ikinci yarısında daha fazla forma şansı bulması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin de güvendiği isimler arasında yer alıyor. Kendini gösteren bir diğer isimse deneyimli futbolcu Selçun İnan olarak öne çıktı. Bucaspor maçında ağları havalandıran oyuncunun, aynı zamanda saha içinde de Terim'e yardımcı olacağı belirtildi. 2011-2012 sezonunda Fatih Terim ile birlikte sarı-kırmızılı takıma imza atan ve geçen yıllarda 3 lig şampiyonluğu yaşayan Selçuk'un, deneyimli teknik adamın jokeri olacağı ifade edildi. Terim'in, kafasında stoper için Maicon-Serdar ikilisi olsa da Ahmet Çalık ve Koray Günter'den de kendilerini her zaman hazır tutmalarını istediği belirtildi.

YENİ TRANSFER GİBİ OLURLAR

Yerli oyuncuların, buldukları forma şansını olumlu yönde değerlendirmesinin teknik heyetin yanı sıra yönetimi de sevindirdiği kaydedildi. Yönetimin, yerli oyuncuların takıma katkısının artmasının kadroya yeni tranfserler yapılmışçasına etki etmesini bekledikleri belirtildi. Bunun yanında. Sezonun ilk yarısında neredeyse yeri garanti olan yabancı oyuncularla yerli isimler arasında bir rekabet ortamının oluşmasını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticilerin, bu durumun da sezonun ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışında takıma olumlu etki yapacağı görüşünde birleştikleri ifade edildi.

Mariano kampa yetişiyor

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ilk yarının son 2 haftasında forma giyemeyen ve eksikliği hissedilen Mariano'dan müjdeli haber geldi. 31 yaşındaki futbolcunun sakatlığını atlattığı ve Antalya'da gerçekleşecek devre arası kampında takımdaki yerini alacağı öğrenildi. Göztepe maçında Mariano'nun yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes de, Fatih Terim'in gözüne girdi. Terim'in, Carole'ün devre arasında dönmesi durumunda Linnes'i Mariano'nun yedeği olarak düşündüğü öğrenildi.