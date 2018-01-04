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Video Hakem Sistemi Türkiye'de ne zaman başlayacak?

Yıldırım Demirören: Gelecek sezon 'VAR' kullanacağız

TFF Başkanı Yıldırım Demirören "Gelecek sezon video yardımcı hakem sistemini kullanmaya başlayacağız, kimsenin bir şüphesi olmasın" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF Başkanı Yıldırım Demirören

TFF Başkanı Yıldırım Demirören

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Demirören'in sözlerinden öne çıkanlar;

  • Gelecek sezon video yardımcı hakem sistemini kullanmaya başlayacağız, kimsenin bir şüphesi olmasın. Video hakem çok faydalı bir uygulama ancak saha dışında da bazı problemleri getirecek. Medyada bazı sorunlar olacak. Yabancı hakem zırvalığına son verilecek. Avrupa'daki hakemleri de izliyoruz, ne hatalar yapılıyor. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilecek.

Dursun Özbek: VAR yeni sezonda başlayacak
Dursun Özbek: VAR yeni sezonda başlayacak

Kulüpler Birliği ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, VAR sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve yeni sezonda uygulamaya geçeceğini ifade etti.Özbek'in Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamalar şöyle;"Video Hakem Sistemi'nde şu an çalışmalar bildiğim kadarıyla devam ediyor. Bendeki bilgi çerçevesinde 2018-19 sezonunda liglerin bu sistemle oynanacak. Bendeki bilgi bu sezon mevcut sistemde devam edilecek."Yabancı kuralı"Toplantıda yabancı kuralıyla ilgili amaca yönelik görüştük. Günlük proje yerine orta vadede bir proje geliştirmek istiyoruz. Bugün de son toplantıyı yaptık. Önümüzdeki yılın başlarında, bir çalıştay hazırlayıp organize olmak istiyoruz."

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