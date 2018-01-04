Yıldırım Demirören: Gelecek sezon 'VAR' kullanacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Demirören'in sözlerinden öne çıkanlar;

Gelecek sezon video yardımcı hakem sistemini kullanmaya başlayacağız, kimsenin bir şüphesi olmasın. Video hakem çok faydalı bir uygulama ancak saha dışında da bazı problemleri getirecek. Medyada bazı sorunlar olacak. Yabancı hakem zırvalığına son verilecek. Avrupa'daki hakemleri de izliyoruz, ne hatalar yapılıyor. Artık Avrupalı hakemler değil, bizim hakemlerimiz örnek gösterilecek.