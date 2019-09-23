Yılın en iyi futbolcusu Barcelonalı Lionel Messi oldu

'FIFA Yılın En İyileri' ödülleri İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Yılın en iyi futbolcusu ödülünün sahibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi oldu. Yılın kalecisi ödülü ise Liverpool'un Brezilyalı file bekçisi Allison Becker'e gitti.

Yılın 11'i ise tartışmalara neden oldu. Bunun sebebi ise kadroda Premier Lig'i şampiyon tamamlayan Manchester City'den bir futbolcunun bile yer almamış olması.

İşte FIFA'nın açıkladığı yılın 11'i;