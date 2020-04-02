Yılmaz Vural'dan dikkat çeken Fenerbahçe çıkışı

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz, adının Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili çarpıcı bir mesaj verdi. PlaySpor'un sosyal medyadaki canlı yayınına katılarak Melih Gümüşbıçak'ın sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Çocukları alıp Akhisar’a geldim"

"İstanbul bana çok emin gelmedi. İnsanlar tedirgin, ürkek... Çocukları alıp Akhisar’a geldim. Burada da önlemlere uyuyoruz. Önlemleri doğru buluyorum."

"Oyuncular iyi dönmezse kötü olur"

"Esneklik ve kuvvet 1 haftada kayboluyor. Akhisar olarak çok iyi durumdaydık. Oyuncular iyi dönmezse kötü olur. UEFA toplandı. Şimdi yarınki bizim toplantıyı bekliyoruz."

"Seyircisiz olmaz"

"Seyircisiz maç rezalet. Taraftar çok önemli. Bu iş onlarsız olmaz. Kendi kendimize oynasak ne olur oynamasak ne olur."

"Fenerbahçe’den teklif almadım ama..."

"Dünyada faal antrenörler arasında benim kadar farklı takımlarda bu kadar maça çıkmış başka birisi daha yok. Fenerbahçe’den teklif almadım ama kulübe yakın kişilerden adımızın geçtiğini duydum. Ukalalık değil ama bu işi benden iyi yapacak eğitimli başka kimse yok."